В Китае заработала самая большая и глубоко расположенная подземная лаборатория

Лаборатория по поиску темной материи заработала в КНР на глубине 2 400 метров. Университет Цинхуа и государственная компания Yalong River Hydropower Development построили в Китае самую глубоко расположенную подземную лаборатория для поиска темной материи.
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