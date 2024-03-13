Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 829 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Все это бла бла бла из года, месяца, ня трепятся о повышении благосостояния населения, достойных пенсиях и т.д., на д...ВВП. «Да, по сути...
  • Сергей Ковалев
    Пол Крейг Робертс нагнетает. ибо ни у него, ни у кого иного нет ясного и удовлетворительного ответа на простой вопрос...Теперь Путин обес...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Да быть их не должно , а противно это нашему обществуВВП. «Да, по сути...

Этих продолжают гонять мокрыми тряпками

Этих продолжают гонять мокрыми тряпками

Группа "Би-2" отменила фестиваль в Кемере и заявила, что "в ближайшее время" не приедет в Турцию «Мы проверили все возможные варианты, но, к сожалению, сообщаем, что этот фестиваль не состоится» [link] Ясное дело, сами отменили.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх