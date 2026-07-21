«Нафтогаз»: Россия третий день подряд бьёт по объектам нефтедобычи под Харьковом Украинская госкомпания «Нафтогаз» сообщила о системных уд.
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«Нафтогаз»: Россия третий день подряд бьёт по объектам нефтедобычи под Харьковом Украинская госкомпания «Нафтогаз» сообщила о системных уд.
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