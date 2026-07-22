Shipping Firms Offering Sailors Massive Bonuses To Risk Crossing Hormuz Via The Cradle International shipping firms are offering crews large bonuses to transit the Strait of Hormuz despite the risks involved, Bloomberg reported Monday.
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