Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Для журналистов выделили два этажа под столовую перед «Итогами года»

Для журналистов выделили два этажа под столовую перед «Итогами года»

Для журналистов выделили сразу два этажа под столовую перед «Итогами года» с Владимиром Путиным. Стол практически новогодний: мандарины, множество закусок с рыбой и мясом, на горячее - блины с мясом и сырники, передает корреспондент «Звезды».

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