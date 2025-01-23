Родственница жертв убийства в Новосибирске потребовала миллион с бойца ММА

Фарход Рахимзода. Обложка © VK / Новосибирский областной суд В Новосибирском областном суде состоялось заседание по делу экс-бойца ММА по прозвищу Тигриный глаз Фархода Рахимзоды, жестоко расправившегося с 39-летней Ольгой Ярославцевой и её пятилетней дочкой год назад.