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Дзюба остался в восторге от судейства в матче «Краснодар» — «Зенит»: Танашев — номер один

Дзюба остался в восторге от судейства в матче «Краснодар» — «Зенит»: Танашев — номер один

Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба высказался о решении судьи Инала Танашева не назначать пенальти в ворота «Краснодара» в матче 10-го тура РПЛ с санкт-петербургским клубом.

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