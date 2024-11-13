Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Совершенно очевидно, что мы потеряем территории – киевский политолог

Совершенно очевидно, что мы потеряем территории – киевский политолог

Новоизбранный президент США Дональд Трамп всерьез настроен на завершение украинского конфликта. Об этом в эфире своего видеоблога заявил разыскиваемый органами РФ как преступник киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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