В Риме прошла акция протеста против перевооружения ЕС

Люди требовали направить средства на образование и здравоохранение, а не на оборону Евросоюза. Демонстрацию организовало «Движение пяти звезд», лидером которого является экс-премьер Джузеппе КонтеОппозиционная итальянская партия «Движение пяти звезд» провела демонстрацию против перевооружения Европы.