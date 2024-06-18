Сильнейшая магнитная буря накроет Урал

Специалисты предупреждают о возможных сильнейших магнитных бурях на Урале в последней неделе июня. Новая активная область на Солнце, пятно номер 3712, растет рекордными темпами и может привести к магнитным бурям с 18 по 24 июня.
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