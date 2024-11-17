Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что победа Дональда Трампа на выборах в США резко изменила подход главы киевского режима Владимира Зеленского к конфликту с Российской Федерацией.
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