В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе одобрили строительство новой четырехполосной магистрали. Проект, начинающийся от Лиговского проспекта, был утвержден «Главгосэкспертизой».
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