«Кукушки» и другие: каких снайперов больше всего опасались красноармейцы

У страха на войне много имён, но одно из самых устойчивых — снайпер. Артиллерию слышно, танк видно, а этот убивает молча и ниоткуда: секунду назад товарищ рядом закуривал — и вот он уже лежит на дне окопа.
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