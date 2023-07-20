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Сатановский: В мире будут только две сверхдержавы – США и Китай

Сатановский: В мире будут только две сверхдержавы – США и Китай

Политолог Евгений Сатановский считает, что все попытки России установить многополярный мир, где все прислушиваются к мнению друг друга, не увенчаются успехом.

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Комментарии
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Мария Беликова
А как может вернуться власть Советов? Считаете это реальным?
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54 мин.
владимир сергеев
сколько миллиардов долларов российского происхождения находится в США и почему  - Ничтожно  мало...
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44 мин.
вс
владимир сергеев
&quot;что касается России, то в в будущем из-за собственной же политики нас могут не воспринимать, как сверхдержаву &quot;.- этот САТАНА всегда не улавливает главного в своих  измышлениях  мощи и величия России , мудрости Путина и его &quot; заделов &quot;  на Будущее страны !  Не первый раз вижу  либерастические и упаднические  взгляды г.  Сатановского....у  г. Хазина  аналогично...
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36 мин.

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