Ancient Origins: у места последней стоянки Ноева ковчега нашли следы потопа

Международная группа геологов «Гора Арарат и Ноев ковчег» нашла признаки того, что горная местность в современной Турции, которая по легенде стала последним пристанищем Ноева ковчега, действительно подверглась всемирному потопу.
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