Командир взвода БПЛА посоветовал родителям не отвлекать детей от видеоигр

Военнослужащие, которые в гражданской жизни увлекались компьютерными играми, быстрее осваивают управление беспилотниками, рассказал командир взвода БПЛА 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным «Бошка».
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