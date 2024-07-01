Жители Удмуртии были арестованы за мошенничество и хищение средств из бюджета

В Удмуртии задержан 26-летний мужчина, который подозревается в мошенничестве. По данным правоохранительных органов, с января по апрель текущего года он покупал ювелирные изделия у своих знакомых по цене золотых украшений, после чего делил их с другими участниками схемы.
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