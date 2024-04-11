Создатели Call of the Sea и American Arcadia выпустят The Vigilante Diaries — нелинейную сюжетную RPG о становлении мстителяИспанская студия Out of the Blue Games, известная по Call of the Sea и American Arcadia, представила следующий проект — нелинейную сюжетную ролевую игру The Vigilante Diaries.
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