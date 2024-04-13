В Атырау не проедешь: несколько участков размыто на трассе Актау-Доссор

Два участка размыто на трассе Доссор - Актау. Движение здесь перекрыто, передает inAktau.kz. По состоянию на 13 апреля в 14 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 7 участках общей протяженностью 4460 метров в 5 областях (Акмола, Атырау, Костанай, СКО, ВКО), сообщает АО «НК «ҚазАвтоЖол».