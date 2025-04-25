Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации с 19 по 25 апреля

С 19 по 25 апреля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, места испытаний оперативно-тактических ракет, производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.