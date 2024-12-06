В Крыму продолжают наводить порядок с вывесками на иностранном языке В Госсовете республики провели совещание, на котором обсудили хаотичное нагромождение рекламы на фасадах зданий, проблему использования вывесок с иностранными словами, а также рассмотрели примеры проектов из других российских городов.