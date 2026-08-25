РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

355 подписчиков

Минобороны назвало цели новых ударов по порту «Южный» под Одессой

Минобороны назвало цели новых ударов по порту «Южный» под Одессой

Порт «Южный» в Одесской области вновь стал целью ударов Вооруженных сил России. В ночь на вторник, 25 августа, ударные беспилотники поразили сухогруз, доставивший на Украину груз для ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии