Минобороны назвало цели новых ударов по порту «Южный» под Одессой

Порт «Южный» в Одесской области вновь стал целью ударов Вооруженных сил России. В ночь на вторник, 25 августа, ударные беспилотники поразили сухогруз, доставивший на Украину груз для ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
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