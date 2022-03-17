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Депутат Госдумы предложил конфисковывать имущество украинских олигархов

Депутат Госдумы предложил конфисковывать имущество украинских олигархов

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет выступил с предложением о конфискации российского имущества украинских олигархов, которые выступают против России и поддерживают режим действующего президента Украины Владимира Зеленского.

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