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Настроение ТВ

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Ретрокалендарь: от передачи Третьяковской галереи в дар Москве до первого советского танка

Ретрокалендарь: от передачи Третьяковской галереи в дар Москве до первого советского танка

31 августа 1749 года родился философ, писатель Александр Радищев – автор произведения "Путешествие из Петербурга в Москву".

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