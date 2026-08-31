Ретрокалендарь: от передачи Третьяковской галереи в дар Москве до первого советского танка

31 августа 1749 года родился философ, писатель Александр Радищев – автор произведения "Путешествие из Петербурга в Москву".
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