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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Новая стратегия ВСУ: медленно отступать, ведя «войну на истощение» с ВС РФ

Новая стратегия ВСУ: медленно отступать, ведя «войну на истощение» с ВС РФ

Украинские войска медленно пятятся назад, постепенно отступая под нажимом российских сил на многих участках фронта, в том числе на Донбассе, где ВСУ на днях отдали ВС РФ то, что осталось от города Угледар, за который шли бои два года.

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