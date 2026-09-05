Сабрина Карпентер вернула нам право быть слишком женственными

Пока мода несколько лет убеждала нас, что настоящий шик выглядит как бежевый кашемир и полное отсутствие стараний, Сабрина Карпентер вышла на сцену в мини-платье, чулках и туфлях на платформе.
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