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Сабрина Карпентер вернула нам право быть слишком женственными

Сабрина Карпентер вернула нам право быть слишком женственными

Пока мода несколько лет убеждала нас, что настоящий шик выглядит как бежевый кашемир и полное отсутствие стараний, Сабрина Карпентер вышла на сцену в мини-платье, чулках и туфлях на платформе.

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