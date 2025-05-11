«Мои братья твою рожу переедут!» : Мурат, угрожавший пассажирам поезда Сочи — Краснодар, оказался подполковником МВД

всякое говно, которое носит погоны должно за беспредел отвечать в три раза больше, чем простой гражданин, а всякое говно, которое есть депутат или министр и т.д. должно отвечать в десять раз более, чем простой гражданин.

Андрей Павлов

Угу. Как говорил Лелик в бессмертном фильме: "Я на это пойтить не могу!" Говно с погонами может еще и ответит при удачном стечении обстоятельств, А вот говно в депутатском или министерством кресле вряд ли. Не для того они сообща во главе с Гарантом строили вертикаль власти, чтобы за что-нибудь отвечать.