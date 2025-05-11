История с агрессивным адыгейцем из электрички Краснодар — Сочи, который угрожал пустить других пассажиров «на шашлык», получила неожиданное продолжение.
«Мои братья твою рожу переедут!» : Мурат, угрожавший пассажирам поезда Сочи — Краснодар, оказался подполковником МВД
Комментарии
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Константин Яшков
всякое говно, которое носит погоны должно за беспредел отвечать в три раза больше, чем простой гражданин, а всякое говно, которое есть депутат или министр и т.д. должно отвечать в десять раз более, чем простой гражданин.
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1 час.
Андрей Павлов
Угу. Как говорил Лелик в бессмертном фильме: "Я на это пойтить не могу!" Говно с погонами может еще и ответит при удачном стечении обстоятельств, А вот говно в депутатском или министерством кресле вряд ли. Не для того они сообща во главе с Гарантом строили вертикаль власти, чтобы за что-нибудь отвечать.
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42 мин.
Ваша Светлость
Быдло, позорит свой народ.
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35 мин.
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