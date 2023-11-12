Научно-фантастическая короткометражка Dynamo Dream. Эпизод 2: « Единая точка в пространстве»

Второй эпизод сериала рассказывает об агенте Стерлинге, вначале прослушивающего истории некоего погибающего мира-антиутопии, а затем общающегося с говорящей головой своего неведомого нанимателя из другой Вселенной.
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