Стало известно, почему принц Гарри и Меган Маркл поругались с Карлом III

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл разругались с королем Великобритании Карлом III из-за денег. Истинную причину конфликта в семье рассказал биограф Роберт Джобсон в книге «Кэтрин, принцесса Уэльская».
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