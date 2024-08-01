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Стало известно, почему принц Гарри и Меган Маркл поругались с Карлом III

Стало известно, почему принц Гарри и Меган Маркл поругались с Карлом III

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл разругались с королем Великобритании Карлом III из-за денег. Истинную причину конфликта в семье рассказал биограф Роберт Джобсон в книге «Кэтрин, принцесса Уэльская».

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