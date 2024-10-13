Экс-адвокат Фейгин получал деньги от Украины

Скандально известный экс-адвокат Марк Фейгин (признан иноагентом на территории России) получал финансирование от Германии, Ирландии, Нидерландов, Польши и Украины, следует из документов, имеющихся в распоряжении, пишет РИА Новости.
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