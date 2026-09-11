📹⚡️На северо-западном операционном направлении в Киевской области зафиксировано развертывание пассивных средств защиты инфраструктуры — специализированных антидроновых сеток над автодорогами в сторону Чернобыля.
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