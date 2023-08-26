Эффективнее было бы применить традиционное для Третьего мира наказание: руку там, отрубить, или хотя бы коленки прострелить, но у нас Россия, а не Африка. А жаль
Из непричёсанных мыслей
Молодой человек, приехавший из Средней Азии работать в Москву, увидел девушку на утренней пробежке.
Комментарии
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Это полумеры, в нашей истории есть лучше: на ОСИНОВЫЙ КОЛ и чтоб был живой 10 дней.
Этому наказанию надо подвергнуть тех. кто впустил в страну этих "специалистов".
Как всегда, прав Е. Сатановский, но кто его будет слушать ? Надо , надо, надо..... Да, НАДО ! Выпускаем "пар" , да сердце себе рвём от вопиющей несправедливости. Ничего мы сделать не можем. Вот и Евгений Фёдоров кричит :" Во всех министерствах - предатели, "ждуны" 90-ых, надо менять правительство !" Опять - надо. Ау, Владимир Владимирович!
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