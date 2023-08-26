Театр абсурда

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Эффективнее было бы применить традиционное для Третьего мира наказание: руку там, отрубить, или хотя бы коленки прострелить, но у нас Россия, а не Африка. А жаль

Эффективнее было бы применить традиционное для Третьего мира наказание: руку там, отрубить, или хотя бы коленки прострелить, но у нас Россия, а не Африка. А жаль

Из непричёсанных мыслей Молодой человек, приехавший из Средней Азии работать в Москву, увидел девушку на утренней пробежке.

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Комментарии
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Александр Попов
Это полумеры, в нашей истории есть лучше: на ОСИНОВЫЙ КОЛ и чтоб был живой 10 дней.
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10 час.
N
Nata
Этому наказанию надо подвергнуть тех. кто впустил в страну этих &quot;специалистов&quot;.
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9 час.
татьяна кирк
Как всегда, прав Е. Сатановский, но кто его будет слушать ? Надо , надо, надо.....     Да, НАДО  !  Выпускаем &quot;пар&quot; , да сердце себе рвём от  вопиющей несправедливости.   Ничего мы сделать не можем.   Вот и Евгений Фёдоров кричит :&quot;  Во всех министерствах - предатели, &quot;ждуны&quot; 90-ых, надо менять правительство !&quot;  Опять - надо.  Ау, Владимир Владимирович!
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9 час.

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