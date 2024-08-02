Актриса Алена Бабенко лишилась прав за отказ от медосвидетельствования

Российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая Елена Бабенко (творческий псевдоним - Алена Бабенко) лишилась водительских прав более чем на полтора года за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения .
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