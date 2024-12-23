В Германии усомнились в способности США и НАТО противостоять «Орешнику»

США и НАТО вряд ли смогут успешно противостоять «облаку целей» российского «Орешника», несмотря на имеющееся в их распоряжении новое поколение зенитных ракетных комплексов Patriot, считает подполковник зенитных подразделений бундесвера в отставке Юрген Розе.
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