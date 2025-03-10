Штраф и даже конфискация: за перевозку каких предметов могут забрать автомобиль

Нарушение правил перевозки грузов может привести к ответственности перед законом. Юрист Юрий Капштык рассказал о запрещённых предметах в автомобилеНарушение правил перевозки грузов может привести к ответственности перед законом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии