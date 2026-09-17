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Красный Север

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Дмитрий Артюхов представил на международном форуме планы Ямала по развитию ТЭК

Дмитрий Артюхов представил на международном форуме планы Ямала по развитию ТЭК

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на пленарной сессии форума TNF‑2026 обозначил приоритеты развития нефтегазовой отрасли региона.

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