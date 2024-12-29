В аэропорту Муан в Южной Корее отменили рейсы из-за авиакатастрофы

Все рейсы в международном аэропорту Муан в Южной Корее отменили Все внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Муан в Южной Корее были отменены из-за авиакатастрофы, сообщает издание «Чунан Ильбо».
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