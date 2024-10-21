Госдума при поддержке правительства в авральном порядке ужесточает наказания за организацию незаконной миграции и требования к мигрантам в целом.
Залп по миграции: депутаты взялись за нелегалов и тех, кто на них зарабатывает
Комментарии
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Житель Империи
Диаспоры отмазывают от наказания, в реальности преступлений в разы больше, они же и потворствуют незаконной миграции. Надо отдельным законом регулировать действия диаспор а лучше запретить их совсем.
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17 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Очередные пустые разговоры и не более... Результат один если и примут закон он ни как не повлияет на сложившуюся ситуацию...Бабло рулит С коррупцией борьба только на бумаге, на деле сами представители власти крышуют, зарабатывают на миграционной вопросе...
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16 час.
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