Залп по миграции: депутаты взялись за нелегалов и тех, кто на них зарабатывает

Диаспоры отмазывают от наказания, в реальности преступлений в разы больше, они же и потворствуют незаконной миграции. Надо отдельным законом регулировать действия диаспор а лучше запретить их совсем.

АНГЕЛ АНГЕЛ

Очередные пустые разговоры и не более... Результат один если и примут закон он ни как не повлияет на сложившуюся ситуацию...Бабло рулит С коррупцией борьба только на бумаге, на деле сами представители власти крышуют, зарабатывают на миграционной вопросе...