Муж спал с девочками по вызову

Что значит "для её детей"? Вы хотите сказать, что дети у неё не от мужа?))

Как я поняла, дело вовсе не в том, что она мужу не нравится. А переехать не всегда есть возможность.

Татьяна Хлусова

Почему бы не съехаться? Ну, разные могут быть причины. Например, возможно, что в том городе, где работает муж, слишком дорого снимать квартиру на такую семью. Муж там живёт в своей квартире, но ведь она может быть слишком маленькой для постоянного проживания семьи с тремя детьми.