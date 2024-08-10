Нужен взгляд со стороны.Замужем 12 лет, трое детей. Муж работает в другом городе, поэтому к нам приезжает в субботу, уезжает в воскресенье.
Муж спал с девочками по вызову
Комментарии
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Татьяна Хлусова
Что значит "для её детей"? Вы хотите сказать, что дети у неё не от мужа?))
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4 час.
Татьяна Хлусова
Как я поняла, дело вовсе не в том, что она мужу не нравится. А переехать не всегда есть возможность.
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4 час.
Татьяна Хлусова
Почему бы не съехаться? Ну, разные могут быть причины. Например, возможно, что в том городе, где работает муж, слишком дорого снимать квартиру на такую семью. Муж там живёт в своей квартире, но ведь она может быть слишком маленькой для постоянного проживания семьи с тремя детьми.
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4 час.
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