МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

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  • Татьяна Хлусова
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Муж спал с девочками по вызову

Муж спал с девочками по вызову

Нужен взгляд со стороны.Замужем 12 лет, трое детей. Муж работает в другом городе, поэтому к нам приезжает в субботу, уезжает в воскресенье.

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Комментарии
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Татьяна Хлусова
Что значит &quot;для её детей&quot;? Вы хотите сказать, что дети у неё не от мужа?))
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4 час.
Татьяна Хлусова
Как я поняла, дело вовсе не в том, что она мужу не нравится. А переехать не всегда есть возможность.
Ответить
4 час.
Татьяна Хлусова
Почему бы не съехаться? Ну, разные могут быть причины. Например, возможно, что в том городе, где работает муж, слишком дорого снимать квартиру на такую семью. Муж там живёт в своей квартире, но ведь она может быть слишком маленькой для постоянного проживания семьи с тремя детьми.
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4 час.

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