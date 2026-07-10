Спорт и диета
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Спорт и диета

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Как я придумываю постные завтраки, которые просят готовить даже те, кто не постится

Как я придумываю постные завтраки, которые просят готовить даже те, кто не постится

Признаюсь честно, долгое время я считала постную кухню чем-то пресным и однообразным. Казалось, что приготовить на завтрак что-то стоящее без яиц, молока и сливочного масла — задача практически невыполнимая.

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