Как я придумываю постные завтраки, которые просят готовить даже те, кто не постится

Признаюсь честно, долгое время я считала постную кухню чем-то пресным и однообразным. Казалось, что приготовить на завтрак что-то стоящее без яиц, молока и сливочного масла — задача практически невыполнимая.
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