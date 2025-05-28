Ночной ветер натворил дел: в Иркутске устраняют последствия непогоды

В Иркутске устраняют последствия сильного ночного ветра. Единая дежурно-диспетчерская служба приняла восемь заявок о поваленных деревьях в различных районах города, которые в течение дня будут распилены и вывезены силами спасателей и подрядчиков, сообщили в мэрии города.