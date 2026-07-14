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Медицина 2.0

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Фасоль и брокколи могут помочь снизить риск сердечных заболеваний у молодых

Фасоль и брокколи могут помочь снизить риск сердечных заболеваний у молодых

Новый анализ данных исследования Raine Study, проводимого в Западной Австралии, предполагает, что две скромные группы овощей — бобовые и крестоцветные — могут играть непропорционально большую роль в защите молодых людей от раннего кардиометаболического риска, хотя польза, по-видимому, резко различается у мужчин и женщин.

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