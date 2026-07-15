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Университатя Крайова МЛ Витебск: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 15 июля 2026

В среду, 15 июля, сыграют Университатя Крайова и МЛ Витебск в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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