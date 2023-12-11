Семак о Ренане в запасе: «Растерял игровой тонус. В нем недостаточно уверенности, чтобы выходить в стартовом составе»

Последние 6 матчей защитник «Зенита» провел в запасе. — Почему даже в такой сложной кадровой ситуации с центральными защитниками на поле не выходит Ренан? Готовы ли вы отпустить его зимой? — Как раз по поводу Ренана предложений на сегодняшний день абсолютно нет.