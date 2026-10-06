Эксперты предупредили Бернема о продовольственном кризисе в Великобритании

180 специалистов предупредили премьера Великобритании Энди Бернема о риске продовольственного кризиса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ Полковник Макгрег...
- СИ Путин подписал ук...
- СК Общество по сохра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым