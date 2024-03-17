В последний день «Московской масленицы» посетителей фестиваля угостят блинами

Посетителей фестиваля «Московская масленица» 17 марта угостят блинами В своем Telegram-канале столичный департамент торговли и услуг сообщил, что в последний день «Московской Масленицы» посетителей фестиваля бесплатно угостят блинами на площади Революции.
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