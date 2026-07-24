Эксперт Лещинская назвала чернику, скумбрию и квашенную капусту доступными аналогами дорогих суперфудов

Эксперт в области здорового питания, лидер движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская в разговоре с ТАСС поделилась списком доступных продуктов, которые являются хорошей альтернативой дорогостоящим суперфудам.
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