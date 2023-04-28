Союз военных направил в Смольный предложение установить памятник в честь ЧВК «Вагнер» в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ИА Реалист). Комитет по строительству и архитектуре Санкт-Петербурга получил предложение от общероссийского профессионального союза военнослужащих на установку памятника в городе в честь бойцов частной военной компании «Вагнер».
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