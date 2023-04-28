ИА Реалист

248 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Соловьев
    Вот именно навытворял.«Переизбрание не ...
  • мила емельянова
    Я не москвичка, но просто интересно, а ,что москвичи не довольны тем, что " навытворял " в хорошем смысле, Собянин?....«Переизбрание не ...
  • Валерий Соловьев
    Щас электронное голосование. Даже Собянин в Москве победит.«Переизбрание не ...

Союз военных направил в Смольный предложение установить памятник в честь ЧВК «Вагнер» в Петербурге

Союз военных направил в Смольный предложение установить памятник в честь ЧВК «Вагнер» в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ИА Реалист). Комитет по строительству и архитектуре Санкт-Петербурга получил предложение от общероссийского профессионального союза военнослужащих на установку памятника в городе в честь бойцов частной военной компании «Вагнер».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх