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Союз военных направил в Смольный предложение установить памятник в честь ЧВК «Вагнер» в Петербурге

Союз военных направил в Смольный предложение установить памятник в честь ЧВК «Вагнер» в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ИА Реалист). Комитет по строительству и архитектуре Санкт-Петербурга получил предложение от общероссийского профессионального союза военнослужащих на установку памятника в городе в честь бойцов частной военной компании «Вагнер».

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