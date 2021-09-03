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Штаты намерены участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе

Штаты намерены участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе

Соединенные Штаты Америки намерены участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении аннексированного Крыма.

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Boris Janovsky
Нет, что ни говорите, а американский госдеп это сборище мазохистов. Только успели сбежать из Афганистана, как готовят площадку для аналогичных действий в ... (как теперь надо называть эту территорию по местным хотелкам? Помню что-то среднее между "усрусь" и "утрусь"! А! УкРусь!) В общем, там. Серьезно удивляет только одно - неужели местные американские негретосы не могут их полностью удовлетворить, так сказать, в местах проживания?! Чего они постоянно прутся за 30 верст киселя хлебать?
paul aleksandr
Зае&ление украинских придурков с вожжами власти это верх идиотизма!,.. американцы сами не знают что будет через полчаса ,..☝️😄 а « эти» опять грибов объелись !!!!

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