Штаты намерены участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе

smi.todayПолитикаШтаты намерены участвовать в урегулировании конфликта на ДонбассеСоединенные Штаты Америки намерены участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении аннексированного Крыма.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьBoris JanovskyНет, что ни говорите, а американский госдеп это сборище мазохистов. Только успели сбежать из Афганистана, как готовят площадку для аналогичных действий в ... (как теперь надо называть эту территорию по местным хотелкам? Помню что-то среднее между "усрусь" и "утрусь"! А! УкРусь!) В общем, там. Серьезно удивляет только одно - неужели местные американские негретосы не могут их полностью удовлетворить, так сказать, в местах проживания?! Чего они постоянно прутся за 30 верст киселя хлебать?paul aleksandrЗае&ление украинских придурков с вожжами власти это верх идиотизма!,.. американцы сами не знают что будет через полчаса ,..☝️😄 а « эти» опять грибов объелись !!!!Комментировать
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